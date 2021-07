OFFICIEL: Gerson s’engage 5 ans avec l’OM !

L’OM avait annoncé le 9 juin dernier un accord de principe avec Flamengo concernant Gerson. Cette fois, sa signature est officielle.

Arrivé de Flamengo pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros, Gerson s’engage pour 5 ans à l’Olympique de Marseille. Il devient donc, la deuxième recrue officielle de l’OM, après Konrad de la Fuente.

𝗚𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 🇧🇷 s’est engagé aujourd’hui pour 5️⃣ ans avec 𝗹’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/mNiBl43Hzd pic.twitter.com/GzUp3Xf0Am — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

Le communiqué officiel de l’om

Après le succès de sa visite médicale, Gerson s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la deuxième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Gerson Santos da Silva est né le 20 mai 1997 à Belford Roxo, située dans la banlieue nord de Rio de Janeiro au Brésil.

Polyvalent milieu de terrain, gauché, il est rapide, doté d’une technique supérieure à la moyenne, ce qui lui donne une facilité naturelle à se projeter, il a une bonne vision du jeu et une bonne capacité athlétique. Solide défensivement, il dispose d’une frappe de balle hors du commun.

Gerson se forme dans les catégories jeunes de Fluminense FC avant de partir vivre une première expérience en Europe. Il évolue d’abord deux ans à l’AS Roma, il est ensuite prêté une saison à la Fiorentina et totalise 82 matchs en 3 ans en Italie. En 2019, Gerson s’engage avec Flamengo pour un contrat de quatre ans, il s’agira du transfert le plus cher d’un Brésilien dans ce championnat. Il joue régulièrement avec l’équipe carioca et remporte de nombreux titres notamment 2 titres de champion du Brésil et la Copa Libertadores en 2019.

Depuis juillet 2019 et son retour en Serie A brésilienne et d’après Optajean, spécialiste en statistique de joueur, Gerson est le joueur qui a gagné le plus de duels (493), qui a subi le plus de fautes (209, 1er ex aequo) et avec 134 dribbles réussis, se classe à la 4ème place.

Gerson mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs.