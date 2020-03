[OFFICIEL] : La Ligue 1 arrêtée jusqu’à nouvel ordre !

Suite aux mesures dévoilées par le président Macron pour tenter de ralentir la propagation du Coronavirus, une réunion était organisé ce matin à la Ligue pour décidé de la suite ou non des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 prévue à huis clos…

Alors que certains joueurs ont affiché leur inquiétude, la décision a été de suspendre les compétitions jusqu’à nouvel ordre. Les matches de la 29e journée prévus ce weekend sont donc annulés, dont le Montpellier – OM. Cela sera aussi le cas la semaine prochaine et donc pour le Classico OM – PSG… à voir pour la suite.

Nouvelle réunion prévue après le 17 mars

« Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements. A l’issue de la réunion programmée par l’UEFA le 17 mars prochain, le Conseil d’Administration de la LFP se réunira. » LFP





🚨 Au tour de la L1 ! Les présidents ont voté l’arrêt jusqu’à nouvel ordre ! — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2020





La Ligue 1 et la Ligue 2 suspendues immédiatement et jusqu’à nouvel ordre > https://t.co/OLYXFYT8KC pic.twitter.com/W6evbweYt5 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 13, 2020