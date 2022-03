[Officiel] : L’OM change de Sponsor maillot

L’Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille.

Le partenariat entre Cazoo et Marseille prendra effet le 1er juillet 2022 et verra la marque Cazoo apparaître sur la face avant du maillot des olympiens, ainsi que dans l’ensemble de l’Orange Vélodrome, sur le site Internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média du club apparaissant à la télévision.

Cazoo bénéficiera de la popularité et la notoriété du club et s’appuiera sur les plateformes digitales de l’Olympique de Marseille, qui dispose de l’une des plus importantes communautés de supporters en France (17 millions de fans sur ses réseaux sociaux) et la capacité de rassembler 67 000 spectateurs au sein de l’Orange Vélodrome.

Ce nouvel accord fera partie de la campagne marketing de grande ampleur lancée par Cazoo en France en 2022, dans le cadre de l’expansion de ses activités en Europe, et après les lancements récents en France et en Allemagne.

Cazoo, qui rend l’achat et la vente d’une voiture aussi simple et transparent que la commande de tout autre produit en ligne, possède tous ses véhicules, qui sont reconditionnés selon les normes qualité les plus strictes, avant d’être livrés au domicile des clients en seulement quelques jours. Cazoo, qui a été fondé en 2018 par le serial-entrepreneur britannique Alex Chesterman, propose des centaines de voitures sur son site (www.cazoo.com/fr-fr), et a déjà vendu plus de 50 000 voitures au Royaume-Uni depuis son lancement. Les consommateurs ont été séduits par le large choix, le rapport qualité-prix, la transparence et la simplicité d’acheter des voitures d’occasion entièrement en ligne. Le nouveau sponsor principal a élargi son équipe à plus de 4 000 collaborateurs au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie.

Cazoo a enregistré l’une des croissances les plus rapides en Europe au cours des deux dernières années, faisant figure de pionnier dans l’achat de voiture en ligne en Angleterre, et est coté en bourse (NYSE) depuis août 2021, levant ainsi plus de 800 millions de dollars pour développer la marque et ses infrastructures afin de transformer l’expérience d’achat et de vente de voitures au Royaume-Uni et en Europe.