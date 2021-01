[OFFICIEL] Mercato OM : C’est bouclé pour Mitroglou !

Kostas Mitroglou rejoint l’Aris Salonique, libre de tout contrat. L’officialisation a été faite par le club grecque via ses réseaux sociaux.

Comme l’annonçait La Provence et plusieurs autres médias la semaine dernière, Kostas Mitroglou s’est engagé avec l’Aris Salonique. Il a été libéré de son contrat par l’Olympique de Marseille. Placardisé par André Villas-Boas, le Grec n’a pas joué une seule seconde depuis le début de la saison.

UN CONTRAT D’1 AN ET DEMI, 1M€ de salaire

Pour qu’il puisse retrouver une vraie carrière de footballeur, l’OM a trouvé un accord avec le joueur afin de le libérer de ses derniers mois de contrat. Sportime, un média grec affirmait de son côté qu’il devrait rejoindre l’Aris Salonique dès ce lundi après-midi. L’officialisation a été faite par le club via ses réseaux sociaux.

Il y signera un contrat d’un an et demi, jusqu’en juin 2022. Son salaire devrait être de 300.000€ jusqu’à la fin de cette saison et 700.000€ pour la saison prochaine. Il serait très attendu en Hellas Liga, où il a notamment évolué sous les couleurs de l’Olympiakos.