[OFFICIEL] Mercato OM : C’est fait pour la 3e recrue !

Après Luis Felipe Ramos et Amine Gouiri, l’OM vient d’officialiser sa 3e recrue de ce mercato hivernal. Amar Dedic est marseillais. Voici le communiqué du club.

Natif de Zell am See en Autriche, c’est dans ce même pays qu’Amar Dedić effectue toutes ses classes en tant que latéral, en passant notamment par le Sturm Graz et enfin par le FC RB Salzburg.

Lors de la saison 2019/20, le polyvalent arrière droit est prêté du côté du FC Liefering et dispute son premier match chez les professionnels en juillet 2019, alors âgé de 16 ans. Après 50 matchs en deuxième division autrichienne, le latéral, capable d’évoluer sur les deux côtés mais également dans l’axe de la défense, poursuit sa progression et est prêté au Wolfsberger AC, club de Bundesliga autrichienne, en juin 2021.

Avec les Loups, l’international bosnien délivre une nouvelle saison aboutie avec 37 matchs disputés et démontre l’étendue de son talent offensif avec notamment trois buts marqués. De retour dans son club formateur du FC RB Salzburg, Amar Dedić s’impose au sein de la défense des champions d’Autriche en titre et remporte à son tour la Bundesliga autrichienne en étant un acteur majeur de ce succès avec 27 matchs, un but et quatre passes décisives à son actif lors de cette saison 2022/23.

Son ascension ne s’arrête pas là : le compatriote de Sead Kolašinac devient le capitaine de son club et compte déjà 19 matchs en Ligue des Champions, faisant de lui un joueur expérimenté sur la scène européenne malgré son jeune âge.

Joueur endurant et percutant, le Bosnien possède un grand volume de jeu et de véritables qualités offensives qui lui ouvrent les portes de la sélection nationale bosnienne en mars 2022. Il s’impose rapidement comme un cadre des Dragons avec d’ores et déjà 16 sélections à son compteur, du haut de ses 22 printemps.

Bienvenue à l’OM Amar !