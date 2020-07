[OFFICIEL] Mercato OM : Un minot file à l’Anglaise !

C’était annoncé, c’est désormais officiel, Niels Nkounkou ne signera pas son premier contrat pro avec l’OM. Le latéral gauche a choisi la Premier League et le club d’Everton. Le plus dur commence pour lui…

L’entourage de Niels Nkounkou avait informé la direction de l’OM que le joueur ne signera pas son premier contrat professionnel avec le club. Le joueur un temps annoncé à Nice (voir vidéo ci-dessus), ce dernier était surtout courtisé par le RB Leipzig et la Juventus Turin. C’est finalement Everton qui a reussi à convaincre le jeune latéral gauche…

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.

Welcome to #EFC, Niels! 💙

— Everton (@Everton) July 2, 2020