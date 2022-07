[Officiel] Nuno Tavares est la 7ème recrue de l’OM !

Nuno Tavares arrive en provenance d’Arsenal, pour un prêt sec d’une saison. C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé hier dans la soirée, le communiqué officiel du club vient d’être posté sur Twitter.

Nuno Tavares débarque sur la Canebière jusqu’au 30 juin 2023. Le joueur a été présenté dans une vidéo postée par le club sur son compte Twitter. C’est de nouveau Mars studio qui réalise cette vidéo pour un épisode VII, inspiré de l’univers Marvel entre autres.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜

✍️ « 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁 » #BienvenueSurMars 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 👽🛸 pic.twitter.com/V2fanTvlfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

« Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. » – Diaz

« Je connais très bien Nuno Tavares puisque sur RMC Sport il y a quelques temps j’avais commenté son premier match avec le Benfica Lisbonne. Il était rentré arrière droit alors que c’est un gaucher. Il peut jouer des deux côtés mais il avait joué, au début en tout cas, arrière droit puis il avait joué aussi arrière gauche, c’est là où il a le plus joué avec Arsenal. C’est un joueur qui n’a pas vraiment des mensurations de latéral parce qu’il est très grand, un peu Nordi Mukiele. Il est très grand, très rapide, très puissant. Il a une technique, comme tout joueur portugais formé dans l’un des plus grands clubs formateurs du monde, le Benfica Lisbonne, quand même assez correcte. Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. Maintenant je trouve et c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas réussi à définitivement s’imposer à Arsenal, dans les 30 derniers mètres, il peut avoir un petit côté brouillon. Il confond vitesse et précipitation. C’est-à-dire que souvent il arrive à faire la différence par ses qualités techniques et surtout physiques mais ensuite pour le dernier geste ça peut finir en tribune. Il est aussi capable de faire des passes décisives, c’est un joueur qui est encore en post-formation, qui a besoin d’enchaîner les matchs. C’est un profil intéressant pour l’Olympique de Marseille. C’est une bonne idée de Pablo Longoria. Je ne dirais pas que c’est une réussite obligatoire mais c’est une bonne idée. Je sais qu’il y a une bonne relation entre Arsenal et Marseille et donc ils ont les deux derniers latéraux gauche des Gunners avec Sead Kolasinac pour qui je prédisais moins de réussite. En tout cas, Nuno Tavares, c’est une bonne idée. » Kevin Diaz – source : RMC (28/07/2022)