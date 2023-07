OFFICIEL OM : Un chouchou des supporters devient définitivement Marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Par sa bonne humeur et ses performances sur le terrain, Amine Harit est parvenu à devenir un joueur très apprécié des supporters de l’Olympique de Marseille. Il a officiellement été transféré à l’OM aujourd’hui…

En effet, il était arrivé en toute fin de mercato estival 2021, en prêt. Il était revenu, encore en prêt, en fin de mercato 2022. Mais cette fois-ci, il y avait une option d’achat quasi obligatoire d’environ 5M€.

C’était attendu mais c’est désormais officiel, l’option d’achat a bien été levée.

Amine Harit sera donc encore un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Amine Harit 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 Olympien💙 L’option d’achat de l’international marocain a été levée.🤝 pic.twitter.com/kbwuh5zOoU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2023

Harit a manqué dans l’accélération au milieu

Une terrible blessure survenue juste avant la Coupe du Monde a malheureusement mis fin à sa saison 2022/23. Il devrait bien être de retour l’an prochain. Il a en tout cas manqué à son équipe en seconde partie de saison comme l’avait souligné Jérémy Attali-Pietri il y a quelques semaines sur notre plateau.

« Harit a manqué dans l’accélération au milieu, mais après pas tant que ça dans le côté décisif. Par contre il amène de la folie, du déséquilibre, du dribble. La question est de savoir s’il va revenir aussi agile après sa blessure. On se languit qu’il revienne Harit, mais on ne s’inquiète pas de son état. Fekir qui était fort à Lyon a eu du mal et a retrouvé son niveau quelques années après… Harit m’a bluffé sur son envie de jouer à l’OM et de réussir à l’OM. Là il m’a fait taire, car il était pour moi un mercenaire or dans le comportement il est là. Statistiquement, c’est zéro but, zéro passe décisive » Jérémy Attali-Pietri – Source : Débat Foot Marseille