OGC Nice – OM (1-0) : Le chaos à Nice, match arrété !

Le match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice a été arrêté suite à un envahissement du terrain alors en seconde période à la 76e minute de jeu. Trois joueurs marseillais ont été blessés.

Nice 1 0 OM Dolberg 49e Match arrêté 76e

Le Onze de Départ :

Mandanda

Saliba, Alvaro, Peres

Kamara, Gueye, Guendouzi

Under, Gerson, Henrique

Payet

LE MATCH

Les marseillais ont du mal a rentrer dans le match. Nice se montre en premier dangereux obligeant Mandanda a réalisé une double parade du pied (17e). Marseille reprend au fil des minutes le contrôle du match après deux occasions franches de Under. Lancé dans la profondeur sur le côté droit mais l’ailier turc manque d’abord son face à face contre Benitez (20e) , puis voit sa reprise de volée détournée par le portier Niçois (22e). Marseille domine et impose son jeu. Payet oblige Benitez à sortir une nouvelle parade décisive sur un coup franc direct parfaitement exécuté (32e). Juste avant la pause, c’est au tour de Mandanda de réaliser un arrêt important sur une frappe de Boudaoui (41e).

Nice réussi à prendre l’avantage en début de seconde période. Suite à une perte de balle de Luis Henrique, la défense olympienne se fait passer en revue, et Dolberg trompe Mandanda sur une centre au premier poteau de Lotomba (49e, 1-0).

Marseille est très mal rentré dans cette deuxième mi-temps et ne parvient pas à renverser la rencontre. Coup de théâtre ! Suite à des jets de projectiles permanents depuis le début de la rencontre Payet s’énerve et renvoie la bouteille dans la tribune. La rencontre est interrompue à cause d’un envahissement de terrain.

Les jets de projectiles et envahissement du terrain

Regardez a partir de 30 sec le mec avec le gilet orange met un K.O, sans aucune raison mdr, sinon Payet avais raison #OGCNOM pic.twitter.com/nUJP7uWYWV — Spachy | N’zo🇫🇷 (@Spaachy) August 22, 2021

Sampaoli hors de lui