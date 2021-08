OGC Nice – OM : Ce que risque l’adjoint de Jorge Sampaoli !

L’Olympique de Marseille n’a pas terminé son match face à l’OGC Nice ce dimanche à cause des débordements. Durant ces évènements, l’un des adjoints de Jorge Sampaoli a frappé un supporter niçois. Selon RMC, il risquerait entre jusqu’à 7 ans de suspension !

Le match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice a été arrêté à cause de l’intrusion des supporters niçois sur la pelouse. L’un d’entre eux a tenté de frapper Dimitri Payet ce qui a fortement énervé le staff de Jorge Sampaoli.

L’un des adjoints du coach argentin est d’ailleurs entré sur la pelouse pour défendre les joueurs de l’OM. Nous voyons sur les images de Prime Vidéo qu’il fonce sur un supporter niçois et le frappe violemment au visage.

Une sanction qui dépend de l’ITT du supporter niçois !

Selon les informations de RMC Sport, il risque de lourdes sanctions. En effet, lorsque les dégâts seront constatés sur le corps du Niçois et qu’il sera décidé de la longueur de l’interruption temporaire de travail (ITT), l’adjoint connaîtra sa suspension.

Si son ITT est inférieure à huit jours, il risquerait jusqu’à quatre ans de suspension. Si au contraire, l’ITT est supérieure à huit jours, il risquerait jusqu’à sept de suspension. Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice a d’ailleurs pesté contre cet acte en conférence de presse.

« C’est une déception que le match se termine comme ça. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, on a eu des jets de bouteille d’eau, on ne peut pas le contester car on a pu les voir. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction de deux joueurs marseillais qui ont rejeté ces bouteilles et d’autres bouteilles sur la tribune de nos supporters. Après, ça s’est enchaîné avec ce que je déplore, le service de sécurité de Marseille n’a pas à intervenir sur le terrain et à frapper nos joueurs.Deux joueurs ont été frappés mais ce n’est pas le débat. » Jean-Pierre Rivère – Source : Conférence de presse (22/08/21)