OGC Nice – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte à Nice ce soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre Nice et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 26 janvier à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

Les groupes

OM

OGC Nice

Gardiens : Boulhendi, Bulka, Dupé

Défenseurs : Abdelmonem, Abdi, Bard, Bombito, Clauss, Dante, Louchet, Mendy, Ndayishimiye

Milieux : Boudaoui, Camara, Santamaria, Ndombele

Attaquants : Bouanani, Cho, Guessand, Laborde, Moukoko

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Balerdi (cap.) Cornelius

Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Merlin

Greenwood, Maupay, Rabiot.

OGC Nice :

Bulka

Abdelmonem, Ndayishimiye, Dante (cap)

Clauss, Boudaoui, Ndombélé, Abdi

Cho, Laborde, Guessand

Le Stade

Ce match se jouera à l’Allianz Riviera (35 624 places).

L’Arbitre de cet OGC Nice – OM

L’arbitre désigné pour OGC Nice – OM ce dimanche est Eric Wattellier. Il sera assisté par Alexis Auger et Julien Haulbert. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Dominique Julien.

La Météo

Prévision météo à Nice à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 6%

– Température 10°C / ressentie 8°C

– Vent : O 13 km/h

– Taux d’humidité : 78%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS NICE EN L1

Victoires de l’OM : 59 Match nul : 24 Victoires Nice : 29

Déclarations d’avant-match

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la bonne préparation de ses joueurs pour ce match de dimanche soir :

« Les contre-performances tu les sens et tu les vois. Tu vois que les joueurs souffrent, que ça les énerve. Mais malgré tout, ils ont très bien travaillé cette semaine. Ils ont tout donné et sont prêts pour affronter Nice dimanche.«

🎙️ « Greenwood a le potentiel pour marquer 20-25 buts »#DeZerbi : « Nice a fait tourner hier. Ce sera dur, comme contre Strasbourg. Ce sera la même chose contre Nice. On a bien travaillé cette semaine. (…) #Greenwood est fort. On est l’équipe après le PSG qui génère le plus… pic.twitter.com/RYCiH4J4Fe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2025

Haise :

Depuis l’aller (défaite 2-0), l’équipe de Marseille a continué de s’améliorer. Ils se sont renforcés après notre match avec l’arrivée de Rabiot. C’est une formation bien installée à cette deuxième place, qui est extrêmement performante à l’extérieur et qui peut se concentrer uniquement sur le championnat. Ils sont logiquement là haut, on sait que ça va être un gros match mais on sera prêts. Je ne vais pas m’étaler sur leurs qualités collectives, individuelles, ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on va produire nous. Nos arguments sont celles d’une équipe qui a de la qualité dans son effectif, qui est capable de changer de système, qui doit agir. A partir du moment où c’est le cas, on pose toujours des problèmes à nos adversaires. Dès qu’on subit, on est une équipe friable. Si on veut gagner, il faudra agir pendant 90 minutes, ça ne veut pas dire ne faire qu’attaquer mais si on ne fait que subir, on aura des difficultés. Agissons. Si on est cinquième, c’est qu’on le mérite. Ca n’a pas beaucoup de sens en cours de saison (de faire des conclusions). 34 journées, c’est un temps assez long pour juger. C’est à la fin de la saison qu’on saura si on a mérité quelque chose. Evidemment que demain, ce sera mieux si on fait un résultat positif.