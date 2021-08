OGC Nice – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu à 20h45 à Nice. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Amavi, Peres, Alvaro, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Nadir, Sciortino, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Dieng, Ünder

🗣 #OGCNOM

Les 1️⃣9️⃣ joueurs sélectionnés par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la 3ème journée de @Ligue1UberEats 💥 pic.twitter.com/orEXanpCES — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 21, 2021

OGC Nice

Gardiens :

Benitez, Bulka, Boulhendi

Défenseurs :

Dante, Daniliuc, Kamara, Atal, Lotomba, Bard, Todibo.

Milieux :

Lemina, Rosario, Thuram, Boudaoui, Da Cunha, Smith.

Attaquants :

Dolberg, Gouiri, Kluivert, Myziane, Ndoye.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Saliba, Alvaro, Luan Peres- Konrad, Gueye, Guendouzi, Ünder – Payet

OGC Nice :

Benitez – Atal, Todibo, Dante (cap.), Bard – Boudaoui, Rosario, Lemina, Kluivert – Dolberg, Gouiri.

Le Stade

Ce match se jouera à l’Allianz Riviera (35 624 places).

L’Arbitre de cet OGC Nice – OM

L’arbitre désigné pour OGC Nice – OM ce dimanche est monsieur Benoît Bastien, assisté parHicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le quatrième arbitre sera Romain Lissorgue. Les deux arbitres assistants vidéo seront Amaury Delerue et Guillaume Debart

La Météo

Prévision météo à Nice à 20h45 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 7%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 25°C / ressentie 28°C

– Vent : ENE 9 km/h

– Taux d’humidité : 87%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS NICE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 56 Match nul : 22 Victoires Nice : 27

Déclarations d’avant-match

«Quand on revoit le match, on voit plus de choses. On a laissé le ballon à Bordeaux en seconde période et ils ont marqué. Ce sera un match difficile pour nous. Nice a beaucoup de jeunes joueurs. Galtier a été l’un des meilleurs entraîneurs du monde la saison dernière parce qu’il a gagné la Ligue 1 devant le PSG. Nice a été régulier la saison dernière. On va essayer de gagner même si Nice est en grande forme. Mon idée serait de ne faire aucune faute, car on veut avoir le ballon. Il faut avoir le ballon le plus possible. Ne pas faire beaucoup de fautes n’est pas un problème. Il faut améliorer notre jeu sans ballon .» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)

« Un derby méditerranéen, généralement beaucoup d’ambiance. Jouer contre Marseille, chaque saison, est un rendez- vous, surtout à l’OGC Nice, une saine rivalité, ce n’est jamais un match comme un autre. Il y a de la ferveur et comme on est dans le sud, ça peut chambrer et ça peut faire péter les plombs. Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille. On sort d’une saison très moyenne. Il ne faut pas chercher de qui on est le concurrent, mais faire une saison beaucoup plus agréable, confortable pour pouvoir s’améliorer match après match. Il faudra être très justes dans le placement face à Marseille qui a un jeu non pas atypique, mais différent, un modèle de jeu que l’on voit très peu en France, mais un peu plus dans d’autres championnats. Il faudra se servir aussi du jeu positionnel de Marseille pour leur poser le plus de problèmes possible. C’est un système, une animation auxquels on n’est pas habitué, contre lesquels il faut rester très lucide pour défendre. C’est une équipe qui laisse de l’espace, de par son positionnement et mieux on défendra, mieux on attaquera » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (21/08/2021)