OGC Nice – OM : Des tensions à Nice avant le choc de dimanche? Favre dément !

Selon les informations d’RMC Sport, la situation serait de plus en plus tendu à Nice. Lucien Favre ne serait pas satisfait du mercato des Aiglons et attendrais encore plusieurs renforts.

Avec deux points pris en trois journées de championnat, des tensions commencent à apparaitre du coté de Nice. RMC Sport rapporte que L’entraineur niçois Lucien Favre serait agacé par le mercato de son équipe. Il espérait plusieurs recrues en attaque et en défense notamment mais ne serait pas entendu par sa direction. À une semaine de la fin du mercato, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund s’impatiente et espère encore plusieurs renforts pour son équipe.

🔴⚫ Selon nos informations, Lucien Favre est très agacé du mercato niçois. Il ne voulait pas, par exemple, d’Aaron Ramsey. https://t.co/kfXitlqjNI — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2022

Plusieurs désaccords avec Iain Moody

Lucien Favre aurait à ce jour plusieurs désaccords avec Iain Moody, le conseiller externe du club. Il regrette que les pistes proposées par Moody soient plus étudiées que les siennes. Aaron Ramsey est arrivé sur la Côte-d’Azur sur les recommandations du conseiller externe et non de Favre. Une situation qui commencerait à crisper l’entraîneur Suisse. Favre qui espérait jouer le podium du championnat dès cette saison, réalise que sa tâche sera plus périlleuse qu’il ne le pensait. Son discours ne ferait pas l’unanimité au sein du vestiaire niçois et plusieurs tensions commencent aussi à se faire sentir dans le staff technique. Alors qu’ils reçoivent l’Olympique de Marseille ce dimanche à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice et son entraîneur avancent en eaux troubles.

Dans un début de saison compliqué, Nice et Lucien Favre pensent à Bamba Dieng et Edinson Cavani Le Gym a concédé dimanche contre Strasbourg un nouveau match nul (1-1), et il présente peu de garanties avant d’attaquer jeudi son programme européen. https://t.co/fxTwY3oZ6g pic.twitter.com/FTE9mvSQrG — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 15, 2022

Favre répond sur son supposé agacement

« Je ne suis pas du tout agacé. Le mercato je le sais est très difficile. Il dure jusqu’à fin août. Je n’ai pas de problème avec ça. On attend plusieurs joueurs. Mais ce n’est pas facile. Ce qui est dur c’est de prendre des bons joueurs. Quand ils ont le choix ils ne viennent pas chez nous . » Lucien Favre – Source : Conférence de presse (24/08/22)