OGC Nice – OM : Djellit fustige Rivère et… Sampaoli

À la suite de projectiles lancés sur Dimitri Payet, la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM a été interrompue. Pablo Longoria a refusé que ses joueurs reprennent la rencontre. Nabil Djellit en a profité pour fustiger Jean-Pierre Rivère et… Jorge Sampaoli.

Hier soir, une scène invraisemblable s’est déroulée à l’Allianz Riviera. Alors que l’OGC Nice menait 1-0 face à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a reçu plusieurs projectiles au moment de frapper un corner. Des incidents qui ont révolté les joueurs olympiens. Par la suite, certains supporters niçois se sont même permis de pénétrer sur la pelouse pour porter des coups sur certains joueurs phocéens. À la suite de ces événements, Benoit Bastien a interrompu pendant près de 50 minutes la rencontre. Alors que le Préfet ainsi que la LFP avaient donné leur accord pour reprendre le match, l’Olympique de Marseille, mené par Pablo Longoria, n’a jamais souhaité reprendre la rencontre dans ces conditions. De son côté, Jean-Pierre Rivère n’a pas compris que les Marseillais n’aient pas souhaité reprendre la rencontre. Sur Twitter, Nabil Djellit a fustigé le comportement du président niçois. Jorge Sampaoli en a également pris pour son grade…

Tout est surréaliste ce soir – Nabil Djellit

« Insupportable… Comment flinguer un match ! Irréel (…) Alvaro, un grand modérateur… (…) Faut faire 0 cadeau à cette tribune. 0 cadeau à ces dégénérés… (…) Les Niçois font un top match, ils mènent et ils ne trouvent rien de mieux que de bombarder les joueurs. Franchement… Faut dissoudre cette tribune. C’est inacceptable ! (…) Comment les joueurs de l’OM peuvent-ils reprendre ce match dans des conditions psychologiques normales ? (…) Jean-Pierre Rivère honteux… Indigne de son poste. Tout est surréaliste ce soir. (…) Un grand merci aux abrutis qui ont tout n…. (…) Sampaoli – en bon éducateur qu’il est – a évidemment été sensé en calmant ses troupes… C’est franchement n’importe quoi l’attitude du technicien argentin. Rien à cirer de son personnage et de sa tactique. C’est irresponsable et dangereux de se comporter comme ça. » Nabil Djellit – Source : Twitter (23/08/2021)

La sécurité n’était pas garantie – Pablo Longoria

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)