OGC Nice – OM : La réaction d’Aulas fait bouillir les supporters marseillais !

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont réagi à la déclaration de Jean-Michel Aulas sur les incidents survenus à Nice ce dimanche. Beaucoup lui reprochent notamment son hypocrisie au regard de ce qu’il s’est passé entre Lyon et Bastia en 2017.

En conférence de presse ce mercredi, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur les incidents qui ont eu lieu entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice à l’Allianz Riviera ce dimanche. Le président lyonnais a fait une demande bien particulière à la Ligue pour que ces incidents ne se reproduisent plus.

Une pénalité de trois ou six points. Je pense qu’il faut avoir le courage de le faire — Aulas

« Vincent Labrune (le président de la LFP, ndlr) a très bien fait de demander aux pouvoirs public d’intervenir. Il y a parfois des dérapages qui relèvent plus des pouvoirs publics que du football. Les amendes, les clubs sont en capacité de les payer. Les interdictions de tribunes sont pénalisantes pour ceux qui n’y sont pour rien. Le retrait de points est la seule solution pour freiner les ardeurs intempestives des joueurs, des entraîneurs ou des supporters. Une pénalité de trois ou six points. Je pense qu’il faut avoir le courage de le faire. Comme il y a une nouvelle Ligue, c’est le moment de le montrer. On vient de passer deux années sans supporters, c’est fondamental pour l’équilibre économique et pour l’image du football qu’on n’ait pas ces dérapages. Et pour ça, il faut pénaliser le club, même si Lyon pourrait l’être car on n’a pas été exempts de tout reproche par le passé. » Jean-Michel Aulas – Source : Conférence de presse (25/08/21)

Un retrait de points qui arrangerait bien les Lyonnais…

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais n’ont pas du tout apprécié la réaction du président lyonnais en conférence de presse.

Quand c’est ses joueurs qui gifles un arbitres il demande pas des retraits de points, enfin ses joueurs ne prennent pas de match de suspension — Familia Massilia (@FamiliaMassilia) August 25, 2021

Ben voyons il va pas dire le contraire en même temps — YoYo 💙🤍 (@YCourillaud) August 25, 2021