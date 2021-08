OGC Nice – OM : Le maire de Marseille a pris la parole !

À la suite des incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille hier soir, le maire de Marseille, Benoît Payan a tenu à réagir sur les réseaux sociaux.

Ahurissant. Le mot pour définir cette fin de rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. En effet, au moment de frapper un corner, Dimitri Payet a reçu plusieurs projectiles dans le dos qui ont provoqué la colère du numéro 10 olympien. Par la suite, plusieurs incidents sont survenus sur la pelouse. En effet, des dizaines de supporters niçois sont pénétrés sur le terrain et ont porté des coups à plusieurs joueurs olympiens. Dimitri Payet, Luan Peres ainsi que Mattéo Guendouzi ont été les principales cibles.

Malgré la décision du Préfet ainsi que de la LFP de reprendre la rencontre, Pablo Longoria a pris la ferme décision de ne pas reprendre le match. Le président olympien a estimé que la sécurité n’était pas garantie pour que ses joueurs puissent continuer à jouer. Un sentiment qu’a partagé le maire de Marseille, Benoît Payan, sur les réseaux sociaux. Il s’est dit indigné par les scènes de violence et fier de la réaction de l’Olympique de Marseille.

« Des joueurs blessés, une sécurité défaillante : le match Nice – OM n’aurait jamais dû reprendre. Triste décision. Fier de mon équipe qui ne s’est pas prêtée à cette mascarade. » Benoît Payan – Source : Twitter (22/08/2021)

LA SÉCURITÉ N’ÉTAIT PAS GARANTIE – PABLO LONGORIA

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)