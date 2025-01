OGC Nice – OM : Le onze de Roberto De Zerbi avec deux retours importants !

L’Olympique de Marseille affronte à Nice ce soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

L’OM a parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes, Roberto De Zerbi voulait enchainer en Coupe de France face au LOSC, objectif déclaré de l’OM cette saison. Seulement, l’élimination ne doit pas laisser des séquelles dans le groupe, même pas après les nul en championnat vs Strasbourg. Pour ce match contre l’OGC Nice, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna. Wahi n’est plus là après son départ à Francfort.. Le coach peut en revanche de nouveau compter sur Rongier, de retour dans le groupe tout comme Murillo.

Rulli est dans les buts. La défense à trois est composée de Balerdi, Brassier ainsi que de Murillo. Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg retrouve Rongier dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé axial droit tandis que Maupay est une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Rulli

Murillo Balerdi Brassier

Henrique Hojbjerg Rongier Merlin

Greenwood Rabiot

Maupay

Confrontations OM VS NICE EN L1

Victoires de l’OM : 59 Match nul : 24 Victoires Nice : 29

Déclarations d’avant-match

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la bonne préparation de ses joueurs pour ce match de dimanche soir :

« Les contre-performances tu les sens et tu les vois. Tu vois que les joueurs souffrent, que ça les énerve. Mais malgré tout, ils ont très bien travaillé cette semaine. Ils ont tout donné et sont prêts pour affronter Nice dimanche.«

🎙️ « Greenwood a le potentiel pour marquer 20-25 buts »#DeZerbi : « Nice a fait tourner hier. Ce sera dur, comme contre Strasbourg. Ce sera la même chose contre Nice. On a bien travaillé cette semaine. (…) #Greenwood est fort. On est l'équipe après le PSG qui génère le plus…

Haise :

Depuis l’aller (défaite 2-0), l’équipe de Marseille a continué de s’améliorer. Ils se sont renforcés après notre match avec l’arrivée de Rabiot. C’est une formation bien installée à cette deuxième place, qui est extrêmement performante à l’extérieur et qui peut se concentrer uniquement sur le championnat. Ils sont logiquement là haut, on sait que ça va être un gros match mais on sera prêts. Je ne vais pas m’étaler sur leurs qualités collectives, individuelles, ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on va produire nous. Nos arguments sont celles d’une équipe qui a de la qualité dans son effectif, qui est capable de changer de système, qui doit agir. A partir du moment où c’est le cas, on pose toujours des problèmes à nos adversaires. Dès qu’on subit, on est une équipe friable. Si on veut gagner, il faudra agir pendant 90 minutes, ça ne veut pas dire ne faire qu’attaquer mais si on ne fait que subir, on aura des difficultés. Agissons. Si on est cinquième, c’est qu’on le mérite. Ca n’a pas beaucoup de sens en cours de saison (de faire des conclusions). 34 journées, c’est un temps assez long pour juger. C’est à la fin de la saison qu’on saura si on a mérité quelque chose. Evidemment que demain, ce sera mieux si on fait un résultat positif.