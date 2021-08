OGC Nice – OM : Les joueurs accueillis par les supporters à la Commanderie !

Alors que la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a été interrompue à la suite de plusieurs incidents, des dizaines de supporters olympiens se sont rendus à la Commanderie pour accueillir le bus des joueurs et leur apporter leur soutien hier soir.

La rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille n’est pas allée jusqu’à son terme hier soir. La raison ? Dimitri Payet a reçu plusieurs projectiles durant toute la rencontre et des supporters niçois sont entrés sur la pelouse afin de porter des coups à certains joueurs olympiens. Par conséquent, Pablo Longoria a pris la ferme décision de ne pas faire reprendre la rencontre à ses joueurs. En effet, le président olympien a estimé que la sécurité n’était pas garantie pour poursuivre le match jusqu’à son terme.

À l’issue de la rencontre, les joueurs de l’OM sont donc rentrés à Marseille en bus. Plus tard dans la soirée, aux alentours de 3h du matin, des dizaines de supporters marseillais se sont réunis devant la Commanderie pour accueillir et apporter leur soutien aux joueurs, au staff ainsi qu’à Pablo Longoria. Déjà très impliqué dans son rôle de président de l’OM, l’Espagnol a rendu fier de nombreux supporters phocéens après avoir pris la décision de ne pas reprendre la rencontre.

Du stade à Nice jusqu’à la commanderie, on est là jusqu’à la mort #TeamOM #Marseille pic.twitter.com/VWFzpBzl69 — Alexaja (@AlexajaVG) August 23, 2021

Payet a la sortie de la commanderie le boss ❤️ #OGCNOM pic.twitter.com/clZZ2OGw6Z — Edouard 🇫🇷 (@waththethud) August 23, 2021

Alvaro a été grandement applaudi à la sortie de la Commanderie ! 👏 #OGCNOM 📽 @waththethud pic.twitter.com/BmS9OfRtrj — BeFoot (@_BeFoot) August 23, 2021

Le superbe accueil des supporters marseillais au retour desjoueurs à la Commanderie ! 🔥 📽 @Anthomerlo pic.twitter.com/DkLeEpEsQP — BeFoot (@_BeFoot) August 23, 2021

On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs – Pablo Longoria

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)