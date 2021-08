OGC Nice – OM : Riolo fustige l’arbitrage

Alors que le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a été arrêté définitivement à la suite de plusieurs incidents survenus, Daniel Riolo a confié sur RMC que l’arbitrage avait également une part de responsabilité dans le déroulement d’un match.

Plus de 24 heures après le coup de sifflet final, la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille continue de faire parler. En effet, de nombreux incidents inacceptables ont été perpétrés par les supporters niçois à l’encontre des joueurs de l’OM. De ce fait, le match a été interrompu pendant près de 50 minutes. Alors que la LFP et le Préfet avaient donné leur accord pour reprendre la rencontre, Pablo Longoria n’a jamais souhaité que ses joueurs se présentent à nouveau sur la pelouse. En effet, il estimait que la sécurité n’était pas garantie pour poursuivre la rencontre. De plus, Pablo Longoria en a même profité pour révéler que l’arbitre de la rencontre, Benoît Bastien n’était pas non plus favorable à la reprise du match.

Sur RMC, Daniel Riolo ne s’est pas privé de fustiger l’arbitrage français et plus particulièrement celui de la rencontre entre Nice et l’OM. Selon lui, l’arbitre est également responsable de la bonne tenue d’un match. En effet, force est de constater que Benoît Bastien n’a jamais interrompu la rencontre avant les incidents tandis que Dimitri Payet avait déjà reçu de nombreuses bouteilles sur lui à chaque corner.

🗣️💬 @DanielRiolo : « Si le jeu va dans le sens qu’on souhaite depuis des années, il faut que l’arbitrage se mette au diapason. Ce n’est pas possible de sentir aussi peu le jeu, de couper quand il ne faut pas couper… Tout est à contre-courant de l’esprit du foot. » #rmclive pic.twitter.com/l5loclgBeG — After Foot RMC (@AfterRMC) August 23, 2021

Il faut absolument que l’arbitrage se mette au diapason – Daniel Riolo

« Hier soir, avant les incidents, j’avais prévu de présenter ma nouvelle fixette de l’année. Je ne peux plus avec l’arbitrage. Si le jeu va dans le sens qu’on souhaite depuis des années, il faut absolument que l’arbitrage se mette au diapason c’est pas possible. C’est pas possible qu’il y ai autant d’arrêts de jeu, c’est pas possible de sentir aussi peu le jeu, de couper quand il ne faut pas couper, de ne pas laisser l’avantage quand il faut laisser l’avantage. De prendre que des mauvaises décisions. Un mec qui est par terre, on arrête le jeu. Tout est à contre courant de l’esprit du foot. C’est insupportable parce que l’arbitrage fait également partie de la bonne tenue d’un match aussi. Le rythme dans un match, l’arbitre il doit le sentir. Avant les incidents, Benoît Bastien passe 30 secondes pour écrire le nom sur un carton jaune, ce n’est pas possible. On avait l’impression qu’il écrivait un poème à chaque fois. » Daniel Riolo – Source : RMC – L’After Foot (23/08/2021)