OGC Nice – OM : Rivère évoque son altercation avec Longoria

À la suite des incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a estimé que la sécurité n’était pas garantie pour poursuivre la rencontre. Une altercation aurait eu lieu entre le président marseillais et Jean-Pierre Rivère.

Dimanche soir, des scènes impensables se sont produites à l’Allianz Riviera lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille. En effet, Dimitri Payet a reçu de nombreux projectiles tout au long de la rencontre et ses nerfs ont fini par lâcher. Par conséquent, plusieurs supporters niçois sont pénétrés sur la pelouse et se sont rivés sur certains joueurs de l’OM pour leur porter des coups. Des incidents qui ont contraint l’arbitre à interrompre la rencontre. Par la suite la LFP et le Préfet ont donné leur accord pour que la rencontre reprenne. Toutefois, Pablo Longoria n’a pas voulu que ses joueurs poursuivent la rencontre qui a donc été arrêtée définitivement. Dans les tribunes, Jean-Pierre Rivère aurait eu une altercation avec son homologue marseillais. Invité de l’émission « Rothen s’enflamme », il a tenu à expliquer ce qu’il se serait passé.

Longoria était à deux doigts de faire des actes à ne pas faire par rapport à ma femme – Jean-Pierre Rivère

« Au moment du jet de bouteille sur Dimitri Payet, qui est évidemment déplorable, il y a eu une réaction extrêmement virulente des dirigeants marseillais, qui étaient derrière nous. Je n’ai même pas vu ce qu’il s’est passé sur le terrain pendant trois ou quatre minutes. C’est vite monté dans les tours, très haut et c’est parti très loin. j’avais ma femme à côté et mes deux enfants, qui sont petits. Quand je vois le président de l’OM qui était à deux doigts de faire des actes à ne pas faire par rapport à ma femme… Je lui ai dit: ‘Pablo, tu es complètement fou, il te prend quoi? Et il m’a répondu: ‘Ta femme m’a posé la main sur le bras’. C’est parti en vrille. Cela n’excuse rien mais franchement, quelle image on donne aux gens? J’ai honte de ce qui s’est passé. On se demande ce qu’on fait dans le football. On a passé des années à essayer de modifier des choses et en une minute, tout s’effondre, c’est très dur. On va se relever. » Jean-Pierre Rivère – Source : Rothen s’enflamme (RMC) (23/08/2021)