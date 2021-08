OGC Nice – OM : Valbuena s’en prend aux comportements d’Alvaro, Guendouzi et Sampaoli

À la suite des incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena s’en est pris à Alvaro, Mattéo Guendouzi ainsi que Jorge Sampaoli. Selon lui, leurs comportements ne sont pas acceptables.

Trois jours après les incidents survenus lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, de nombreuses personnes continuent d’en parler. En effet, les supporters niçois ont jeté plusieurs projectiles sur Dimitri Payet et ont provoqué un envahissement de terrain qui a contraint l’arbitre d’interrompre la rencontre. À l’image de Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Dimitri Payet, certains joueurs de l’OM ont même reçu des coups. En fin de compte, même si le préfet avait donné son accord pour reprendre la rencontre, Pablo Longoria n’a pas voulu que ses joueurs pénètrent à nouveau sur la pelouse.

Au micro de RMC, Mathieu Valbuena a pris la parole sur les incidents survenus lors de la rencontre. Selon lui, les comportements d’Alvaro, de Mattéo Guendouzi ainsi que de Jorge Sampaoli sont inacceptables sur le terrain. Les deux équipes sont convoquées aujourd’hui devant la commission de discipline de la LFP.

🎙 Mathieu Valbuena : « Payet n’a pas à avoir une réaction comme ça, mais on peut comprendre, c’est une réaction humaine. Par contre, le comportement d’Alvaro et Guendouzi, ce n’est pas normal. Même chose pour Sampaoli, tu ne peux pas montrer ça devant tes joueurs. » #rmclive pic.twitter.com/wQILYiapNb — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) August 24, 2021

« Dimitri Payet n’a pas à avoir une réaction comme ça, mais on peut comprendre, c’est une réaction humaine. Par contre, le comportement d’Alvaro Gonzalez et de Mattéo Guendouzi, qui sont partis encore plus attiser les choses, ce n’est pas normal. Au lieu d’aller voir Dimitri Payet et de lui dire ‘viens, on retourne aux vestiaires’, ils ont attisé les choses. L’autre chose que je n’ai pas comprise, et ça va être un problème pendant toute la saison, c’est le comportement de l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli. Tu ne peux pas montrer ça devant tes joueurs. Aujourd’hui, ils sont à l’image de leur entraîneur : trop excités. Tu peux avoir du caractère, et il faut qu’ils en aient. Mais il ne faut pas tout mélanger. Voir Sampaoli comme ça, ce n’est pas acceptable. » Mathieu Valbuena – Source : Rothen s’enflamme (24/08/2021)