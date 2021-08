OGC Nice – OM : Vive altercation entre Longoria et Cobos en tribune !

À la suite de plusieurs incidents survenus qui ont provoqué l’interruption de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Une vive altercation a même éclaté entre Pablo Longoria ainsi que l’ancien joueur niçois, José Cobos, en tribune présidentielle.

Interrompue à la suite de plusieurs incidents survenus à l’encontre des joueurs de l’OM, la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille n’aura finalement jamais repris hier soir. En effet, Pablo Longoria a estimé que la sécurité mise en place n’était pas suffisante pour que les acteurs puissent reprendre la rencontre. Alors que le terrain a été envahi, que Dimitri Payet a reçu plusieurs projectiles et que plusieurs coups ont été portés sur des joueurs de l’OM, la tension était également palpable en tribune présidentielle. En effet, le président de l’OM, Pablo Longoria aurait même eu une vive altercation avec l’ancien joueur niçois, José Cobos. Un échange musclé qui ne serait pas passé inaperçu à l’Allianz Riviera.

Envahissement de terrain à Nice lors #OGCNOM. Et c’est très chaud également entre le clan José Cobos (conseiller municipal aux sports à Nice) et Pablo Longoria. pic.twitter.com/bH94Kfg1bD — Johan Rouquet (@JohanRouquet) August 22, 2021

On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs – pablo Longoria

À l’issue de la rencontre, Pablo Longoria en a profité pour s’exprimer au micro de RMC Sport pour expliquer son indignation à la suite des événements survenus. À sa demande, l’Olympique de Marseille ne s’est pas représentée sur la pelouse de l’Allianz Riviera. En effet, le président olympien a estimé que le dispositif de sécurité mis en place autour du terrain était insuffisant pour poursuivre la rencontre dans de bonnes conditions.

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)