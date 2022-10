Oh l’OM, lâche-toi maintenant !

L’OM joue ce soir un match capital dans son groupe de Ligue des Champions.

Il ne s’agit pas seulement de conjurer ce que certains voudraient faire passer pour une malédiction, stopper les défaites qui ne cessent honteusement de s’ajouter dans la compétition-reine. Non, l’OM doit juste s’écrire un nouveau destin en Europe et il peut commencer à le faire à partir de 18h45 (attention à l’horaire) en restant en vie après un mauvais démarrage.

Je pense pour ma part que c’est dans la tête que ça se passe.

Je ne peux pas croire une seconde que les portugais sont individuellement meilleurs que nos joueurs. Je ne peux pas imaginer que leur envie de vaincre est supérieure, et que de la même façon, ils sont au-dessus de Tottenham et de Francfort, que pourtant ils ont battu à plate couture quand nous avons chié dans la colle au moment de les affronter nous-mêmes.

Lorsque je dis que nos joueurs doivent tracer leur route, s’inventer un destin, je veux signifier qu’ils ont maintenant le devoir d’oublier leurs complexes, la soi-disant malédiction qui pèserait sur le club. Il faut juste qu’ils se lâchent, qu’ils lèvent le frein à main et défoncent tout.

Je titrais mon billet avant Francfort : Arrêtons d’être petits !

Je le pense évidemment toujours.

Nous ne sommes pas si loin que ça des anglais et des allemands, nous pouvons rétablir les choses dans ce groupe avec les deux matchs qui viennent. Ce serait trop con d’être si près et de passer à côté encore une fois.

La compo que Tudor alignera ne devrait pas afficher de surprise majeure. Pour moi, il maintiendra la défense que nous avons vue à Angers avec Balerdi juste derrière Gigot et M’Bemba dans le but de préserver Bailly. Reste à savoir si au milieu il maintiendra Veretout, très en-dessous de ses possibilités depuis qu’il a débarqué, pour remettre Guendouzi à côté de Rongier, ce qui libèrerait une place pour Ünder qu’on pourrait retrouver avec Harit derrière Sanchez. Mais quel que soient ses choix, je fais largement confiance à Tudor qui voit les joueurs tous les jours à l’entraînement.

Le Vélodrome sera malheureusement vide. Une poignée de petits conos nous a gâché la fête en tirant à l’aveugle des fusées vers la tribune où se trouvaient les allemands de Francfort lors du dernier match. On a juste frôlé la catastrophe. Si la personne blessée avait été touchée à la carotide et avait décédé, la honte serait tombée sur nous. Il faut mettre hors d’état de nuire ces abrutis, ces criminels, ces inconséquents pour lesquels l’OM et le football ne sont que prétexte au désordre, et semer le mal impunément. Il semble que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes pour agir afin que ces gens soient identifiés et dégagés définitivement du stade qu’ils ne méritent pas.

La place de l’OM est en Ligue des Champions, nous sommes un club historique de cette Coupe, ne laissons pas d’autres clubs nous en sortir sans combattre. Aux olympiens qui ce soir pénètreront sur la pelouse dans ce stade vide de nous rendre la prochaine réception de Tottenham intéressante dans la perspective d’une qualification en laquelle, comme Longoria, je veux croire encore.

C’est mental ! Oh l’OM, lâche-toi maintenant!

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert