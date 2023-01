Oh l’OM, pas trop de confiance svp !

Voilà, vé ! Il va être une heure du matin au moment où je commence ce billet d’avant-match. Je suis rentré de la représentation du Livre de Jobi que je donnais tout à l’heure à l’Euphoria. Je vous le dis tout de suite, je ne me suis pas senti aussi bon que les fois précédentes. Quelques réussites, mais au global, mon interprétation a tangué, elle a manqué de cohésion et j’ai eu le sentiment de ne pas pouvoir rétablir l’assiette dans laquelle j’avais trouvé les aises les premières fois. Je viens d’analyser, je crois que le problème, c’est que j’ai pris un peu plus (trop) de confiance. Pas bon ça !

Et si vous voulez savoir ce qui me fait peur dans le match de ce soir ? C’est que les joueurs marseillais se pensent qu’ils sont arrivés. Qu’ils se gargarisent de leur série de performances et que bim, ils se prennent une grosse déception dans la tête. C’est la confiance qu’il faut combattre pour rester debout.

Parce qu’elle fait tomber tes défenses, qu’on perd vite une partie de sa concentration.

Les rennais, il leur manquera des joueurs ce soir, dont Steve Mandanda (entre nous, je préfère qu’il soit absent). Des joueurs leur manquaient déjà pour la dernière journée de Ligue 1, cela ne les a pas empêchés de battre le leader qatari. Mèfi ! C’est un gros malin Génésio.

En tout cas, le sort de cette rencontre contre Rennes m’apparait improbable, imprévisible. On devrait voir un beau match de Coupe.

L’objectif dans cette très ancienne compétition est très clair. La remporter, rien de moins. Il n’y pas d’alternative, enfin un discours clair. Remarque, ce l’était déjà l’année dernière, et pourtant, vous vous souvenez de la déroute à Nice, moi je l’ai encore en travers.

On a beau être en forme, il faut confirmer, tout le temps…

Allez vaï je m’endors, me remettant en toute confiance dans les bras de Morphée. J’ai dit Morphée, pas morfler.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert