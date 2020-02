OL – OM (1-0) : Les gros regrets d’André Villas-Boas après l’élimination en Coupe de France…

En conférence de presse, AVB s’est exprimé sur l’état de santé de Dimitri Payet et sur son gros regret d’être éliminé de cette compétition.

Depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas affirme en conférence de presse qu’il veut jouer à fond la Coupe de France.

C’était notre unique chance de gagner un trophée, on est triste — AVB

Malheureusement pour le coach portugais et les siens, l’aventure dans cette compétition s’arrête ce mercredi soir face à Lyon. Après la rencontre, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est montré très déçu d’avoir raté l’occasion de gagner un trophée.

« Je veux d’abord féliciter les joueurs. C’est dommage, on voulait continuer et on quitte cette compétition. On a fait vingt bonnes premières minutes, où on a bien contrôlé le match. C’était une rencontre physique, tactique, où le premier qui marquait allait certainement gagner. Sincèrement je pensais que ça allait finir à 0-0 et prolongation. Pelé fait un grand arrêt sur le penalty de Dembélé. C’était notre unique chance de gagner un trophée cette année, on est triste, car je voulais jouer cette compétition jusqu’à la fin. Mais l’objectif principal est le Championnat, on va continuer. On peut se focaliser sur le Championnat, bien préparer les matches et avoir du temps pour récupérer l’équipe. Et bien préparer le match de Lille, qu’on peut repousser à douze points si on gagne dimanche. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse