OL – OM (1-2) Papin : « Cette victoire est magnifique »

L’OM remporte 2-1 l’Olympico, grâce à Under et Malo Gusto contre son camp. A la fin du match, au micro de Prime Vidéo, Jean Pierre Papin célèbre la victoire à l’arrachée des marseillais.

La première mi-temps est équilibrée, mais l’OM ouvre le score à la 44e minute sur un but d’Under. En seconde période les deux équipes se créent des occasions. Lyon égalise à la 68e grâce à leur capitaine Lacazette. Mais à la toute dernière minute Malo Gusto marque contre son camp, l’OM remporte cet Olympico 2-1 et retrouve sa deuxième place de Ligue 1, un point devant Lens.

🎙️ @JP_Papin : « Cette victoire elle est magnifique ! » L’ancien ballon d’or et goléador de l’@OM_Officiel avait le sourire après le match. #OLOM pic.twitter.com/qE9Dad8Xz0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 23, 2023



Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

« J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, se réjouit Jean-Pierre Papin au micro de Prime Vidéo. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«