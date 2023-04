OL – OM (1-2) Tudor : « Tous mes joueurs se sont battus ! »

L’OM remporte l’Olympico à l’extérieur pour la première fois depuis 2007. Under en première mi-temps et Gusto dans l’ultime minute, contre son camp ont donné la victoire à l’OM. À la fin du match, Igor Tudor a laissé exploser sa joie et a félicité ses joueurs au micro de Prime Vidéo.

La première mi-temps est équilibrée, l’OM ouvre le score à la 44e minute grâce à un but d’Under. En seconde période les deux équipes se créent des occasions et Lyon égalise à la 68e avec Lacazette. Mais à la toute dernière minute du temps additionnel Malo Gusto marque contre son camp, l’OM remporte cet Olympico 2-1 et retrouve sa deuxième place de Ligue 1, un point devant Lens. Voici l’extrait de Tudor sur la victoire dans ce choc de Ligue 1.

😍 La joie d’Igor Tudor au coup de sifflet final ! MAGNIFIQUE#OLOM pic.twitter.com/xgDCvrh2Ax — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 23, 2023

Gagner ici c’est totalement mérité

« Ce sont des points très important ce soir, jubile Igor Tudor, au micro de Prime Vidéo, après le match. Gagner ici, après autant de temps, c’est totalement mérité pour nous. Mais comme d’habitude, ce qui est important c’est que tous mes joueurs, même les défenseurs se sont battus jusqu’à la fin. Mais cela fait pas mal de temps que c’est comme ça. Et quand l’équipe reste haut, il y a des ballons à aller gratter.«