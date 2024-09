OL – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte Lyon ce dimanche soir au Groupama Stadium pour la 5e journée. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affrontera l’Olympique Lyonnais ce Dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN.

Les groupes

Gardiens

De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs

Murillo, Meité, Brassier, Lirola, Balerdi, Garcia

Milieux de terrain

Kondogbia, Hojbjerg, Rongier, Carboni, Harit, Koné, Bakola

Attaquants

Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay

Lyon

Gardiens

Bengui, Descamps, Perri

Défenseurs

Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico

Milieux de terrain

Caqueret, Naitland-Niles, Veretout, Matic, Tessmann, Tolisso

Attaquants

Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah, Orban, Zaha

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier

Rongier ou Koné, Hojbjerg

Greenwood, Harit, Henrique

Maupay ou Wahi

Lyon :

Perri

Niakhate ; Caleta Car ; Mata

Maitland – Niles Abner

Tolisso ; Veretout ; Matic

Mikautadze ; Lacazette



Le Stade

Ce match se jouera au Groupama Stadium. (Capacité : 59 186)

L’Arbitre de cet OL – OM

L’arbitre de la rencontre entre l’OL et L’OM sera Benoit Bastien. Il sera assistée par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé parEric Watellier. Les deux arbitres assistants vidéo seront Nicolas Rainville et Romain Lissorgue.

La Météo

Prévision météo à Lyon à 21h(*)

– nuageux

– Pourcentage de pluie : 49%

– Température 16°C / ressentie 16°C

– Vent : SE 9 km/h

– Taux d’humidité : 94%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM ET OL EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 30 Match nul : 39 Victoires de l’OL : 37

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : « On s’est bien préparé malgré les absences de Merlin et Cornelius (…) Il faudra être encore plus agressif et determiné pour l’emporter (…) C’est un match avec un peu plus de saveur »

Pierre Sage : « Notre réalité du moment n’est pas la même qu’il y a deux matchs. On voit une équipe, déjà (…) On a retrouvé nos vieilles habitudes de réaction, en apportant des évolutions dans notre manière de gérer les temps faibles »