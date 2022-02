OL – OM : Di Meco n’en peut plus de Luis Henrique !

Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco est revenu sur la composition de Jorge Sampaoli lors du dernier match et plus particulièrement sur la titularisation de Luis Henrique. Il n’arrive plus à voir le potentiel chez le jeune attaquant brésilien.

Arrivé au mercato estival 2020, Luis Henrique a eu une saison et demi pour s’adapter à la Ligue 1 et au changement de pays. Le jeune attaquant brésilien avait montré de belles choses, notamment en fin de saison dernière avec des passes décisives mais ces dernières semaines sont compliquées pour lui.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

L’ancien joueur de Botafogo a passé quelques mois sans réellement être titulaire sur le côté gauche de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli préférait Konrad De la Fuente, Bamba Dieng ou encore Gerson pour épauler Payet à gauche… Avec l’absence de l’Américain, le Sénégalais qui brille à la CAN et Gerson qui est avec la sélection brésilienne, le coach n’a pas vraiment d’autres choix que de lui donner sa chance.

A LIRE : #VenteOM : Tentative d’autopsie d’un drama disproportionné

Pour le moment, le jeune ailier ne la prend pas… Et préfère même jouer sans numéro 9 avec un Dimitri Payet dans ce rôle… Se passant d’Arek Milik. Des choix de composition que ne comprend pas du tout Eric Di Meco. L’ancien champion d’Europe 1993 avec l’OM s’est exprimé à ce sujet sur RMC… Il ne desselle plus le potentiel que l’on pensait voir en Luis Henrique lors de son arrivée du Brésil.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match. L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible »