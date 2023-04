OL – OM : Tudor répond à Blanc

À 48 heures du match entre Lyon et Marseille, Igor Tudor était présent en conférence de presse ce vendredi après-midi. L’entraineur croate est revenu sur les propos de Laurenc Blanc à son égard.

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’OL, Laurent Blanc s’est montré très élogieux envers son homologue marseillais Igor Tudor en conférence de presse. De passage ce vendredi, le technicien croate en a profité pour répondre aux déclarations du champion du monde 98 : « Je le remercie pour ces mots. C’est un homme de football, un homme de valeurs. Je l’ai connu à la coupe du monde 98. J’ai suivi sa carrière. Il fait du bien au foot, a lancé le coach de l’OM. C’était un bon joueur et c’est aujourd’hui un bon entraîneur. Il a raison : joueur et entraîneur sont deux métiers différents. Quand on joue au foot, il y a quelque chose d’instinctif. Quand j’ai entraîné des équipes de jeunes, j’ai pu étudier au fil du temps ce que je voulais. »

