L’OM mène 1-0 à la pause grâce à un but de Cengiz Under. À la mi-temps au micro de Prime Vidéo, Jordan Veretout veut rester concentré pour la seconde période et aller marquer un autre but.

Après une première mi-temps équilibrée l’OM rentre au vestiaire avec un léger avantage au score. Under profite d’une frappe d’Alexis Sanchez, remise dans les pieds du turc par Anthony Lopez pour ouvrir le score. Voici la déclaration de Jordan Veretout avant le retour aux vestiaires.

On doit être sérieux et concentré

« Dès le début du match ils ont embêté, explique Jordan Veretout à Prime Vidéo. On a su rentrer dans le match. Sur la deuxième partie de la première mi-temps on a fait de belles choses. Il faut continuer comme ça et essayer d’aller marquer ce deuxième but. Et rester concentré comme on le fait sur ce début de match. Le coach nous demande du mouvement, de jouer au ballon. Sur le début du match on ne l’a pas fait. On a été mis en difficulté par Lyon. On doit être sérieux, concentré pour garder cette avance. »