Olmeta : « À l’OM, t’as la chance d’avoir ce public, au PSG, t’as pas d’âme ! »

Malgré la défaite hier après-midi, le stade Vélodrome affichait encore une belle affluence. Une véritable force pour Pascal Olmeta…

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille était notre invité hier pour le débrief d’après-match. Il insiste sur cette force que possède que n’a pas forcément son grand rival parisien…

« La chance ici, c’est que tu as un public »

« Il est préférable de gagner des matches et se lever le matin avec le sourire, tous les joueurs le savent. Je vais d’ailleurs faire allusion, et ça me fait plaisir, à Paris Saint-Germain. Tu vois aujourd’hui que ça part dans tous les sens… parce que tu n’as pas d’âme ! La chance ici, c’est que tu as un public. Tu perds 3-1 à la fin mais le public était encore là à acclamer les joueurs et rien qu’avec ça, tu feras ce qu’il faut. Et même Dimitri Payet, sur ce match, je pense que le coach adverse a dû passer des consignes pour le bloquer. » Pascal Olmeta – Source : FC Marseille