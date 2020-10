Olympiakos – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour y affronter l’Olympiakos à l’occasion de ce premier match de poule de Ligue des Champions. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Olympiakos – Olympique de Marseille : 21h00 sur Téléfoot ou RMC Sport

LeS groupe



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou Défenseurs:

Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Luis Henrique, Radonjic Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour la 1ère journée de @ChampionsLeague ⭐️ #UCL #OLYOM pic.twitter.com/F0OlABoV0x — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 20, 2020

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Skai, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Strootman (ou Gueye), Sanson (ou Cuisance), Rongier – Thauvin, Bendetto, Payet.

Olympiakos :

Sa – Rafinha, Ba, Somedo, Holebas – Bouchalakis, M’Vila, Camara – Valbuena, El Arabi, Randjelovic



L’Arbitre pour Olympiakos – OM

L’arbitre désigné pour Olympiakos – OM ce mercredi soir est l’italien Monsieur Daniele Orsato

La Météo

Prévision météo au Pirée à 21h00 (*)

– Ciel nuageux (couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 6%

– Température 18°C / ressentie 17°C

– Vent : 9 km/h N

– Taux d’humidité : 75 %

(*) Prévision accuweather.com

confrontations Olympiakos vs OM

Victoires de l’OM : 3 ; Nul : 0 ; Victoire de l’Olympiakos : 1

Déclarations d’avant-match

« C’est un rêve qu’on a fait la saison dernière qui s’exauce. On doit gagner de l’expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. Mais on n’est pas venus en vacances, on ne va pas entrer avec les valises, mais avec le maillot de l’OM, toute son histoire et l’étoile dorée qui est au-dessus du blason »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Je pense que ce sera un moment spécial pour Mathieu. C’est un club, une ville, qui représentent beaucoup pour lui. C’est un joueur très important à tous les niveaux. Mathieu incarne à merveille l’esprit de l’Olympiacos. Malgré son âge, il est jeune. Il est très intelligent dans le jeu. C’est un joueur très important dans la structure de l’Olympiakos. »

Pedro Martins – source : conférence de presse