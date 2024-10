OM : 🤬 la déception Greenwood, quels changements ? Points faibles de l’effectif, ajustements…

Voici le replay du dernier DĂ©bat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’Ă©tait en direct ce mardi Ă 15h30 ! Vous avez le programme et vous posez vos questions ! Au menu : Greenwood, le gros ratĂ© ! Quels changements face au FC Nantes ? quelles satisfactions, quelles dĂ©ceptions ? Balerdi, trop de pression ? Wahi et Brassier c’est dĂ©jĂ compliquĂ©… Mais aussi quel mercato en janvier…

En replay le mardi soir sur Youtube !