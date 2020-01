OM : « 10 victoires en seconde partie de saison, je pense que t’es en Ligue des Champions ! »

L’Olympique de Marseille a clôturé sa première partie de saison à la seconde place de Ligue 1 avec 38 points. Pour notre journaliste Mourad Aerts, la qualification en Ligue des Champions est à portée de main à condition d’éviter la sortie de route totale…

même en faisant la seconde partie de saison de Bielsa, on sera en Ligue des Champions

« Je pense que beaucoup de supporters marseillais vivent dans la peur de refaire une saison à la Bielsa. C’est à dire être super bon en première partie de saison et derrière perdre beaucoup de points et ne pas arriver à accrocher la Ligue des Champions. Moi, je me dis que même en faisant la seconde partie de saison de Bielsa, on sera en Ligue des Champions. Parce que Bielsa il fait 28 points sur la seconde partie de saison et je pense que si tu fais 28 points cette saison, t’es quand même sur le podium parce que la concurrence est à la ramasse. Bon, disons 31 points et t’es bien, t’es sur le podium. Mieux vaut être second parce que Lyon a eu beaucoup de chances ces deux dernières saisons en finissant troisième que le vainqueur de l’Europa League était déjà qualifié en Ligue des Champions. Donc oui, voilà 10 victoires et je pense que t’es en Ligue des Champions. Ensuite, la Coupe de France c’est sûr qu’on l’attend depuis tellement longtemps… Si t’es sur le podium et que tu gagnes la Coupe, surtout en ayant donné des émotions et réveillé quelque chose sur ces six premiers mois, alors ce sera une saison vraiment réussie ! »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille