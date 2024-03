OM : 2 matches (Villarreal / Nantes) 5 lives sur FCMarseille… Le programme de la semaine !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille va disputer son 8e de finale aller face à Villarreal et la 25e journée de Ligue face à Nantes. Retrouvez tout le programme de la semaine sur Football Club de Marseille…

L’Olympique de Marseille jouera jeudi soir en Ligue Europa et dimanche en Ligue 1. En ce qui concerne l’équipe FCM, nous vous proposerons 5 lives dont un DFM ce lundi, débat FAQ mardi, les deux débriefs des matches face à Villarreal et Nantes et un avant match midi DFM vendredi.

Le programme de la semaine du 04/03 au 10/03

Lundi 04 mars

Débat Foot Marseille (avec Moussa Maaskri, Boubacar Sarr) à partir de 17h30 sur

Mardi 05 mars

Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol à partir de 15h30 sur

Jeudi 07 mars

Live match OM – Villarreal à partie de 21h00 sur

Débrief Foot Marseille à 22h50

Vendredi 08 mars

Débat Foot Marseille à partir de 15h sur

Dimanche 10 Mars

20h45 : Coup d’envoi du match OM – Nantes comptant pour la 25ème journée de Ligue 1 diffusé sur Prime

Débrief Foot Marseille à partir 22h40 sur