OM : 200 buts avec le PSG, mais son plus beau selon lui, c’était face à Marseille…

Ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux, Edinson Cavani a inscrit son 200e but avec le PSG. Interrogé à ce sujet, il a déclaré que sa plus belle réalisation était face à l’OM.

Edinson Cavani entre dans la légende du PSG. Ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux, l’attaquant uruguayen a inscrit son 200e but sous le maillot parisien.

Tous les matchs sont spéciaux mais les Clasico encore plus — CAVANI

Interrogé en zone mixte sur le plus beau but qu’il a inscrit avec l’actuel leader de Ligue 1, il a avoué qu’il s’agissait de celui face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

« Je pense que le plus beau but, celui qui reste dans les têtes de tout le monde, c’est le 2-2 contre Marseille, à l’extérieur. Tout le stade attendait que je rate le coup franc pour exploser. Mais j’ai annulé un peu la fête. Tous les matchs sont spéciaux mais les Clasico encore plus. Si tu ne peux pas gagner un Clasico, ce n’est pas possible de perdre. Ça peut se produire parce que c’est le football mais c’est ça la mentalité »

Edinson Cavani – Source : Zone mixte