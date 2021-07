OM 3-1 Servette : Les recrues assurent, Benedetto s’offre un doublé !

L’OM disputait ce jeudi son troisième match de préparation face au Servette Genève. Les hommes de Sampaoli se sont imposés 3-1 grâce à un but de Gerson et un doublé de Bendetto. Les recrues se sont montrées à leur avantage…

Dans la bonne ambiance d’un stade Parsemain garni de 3671 spectateurs, Jorge Sampaoli avait décidé de reconduire son 3-4-3 hybride avec un Boubacar Kamara étonnamment haut.

La première période n’a pas été la meilleure des olympiens. Si Dieng, bien lancé par Payet, a raté son duel face à Frick, la prestation d’ensemble a été moyenne. Le jeune Simon Ngapandouetnbu s’est mis en valeur sur une belle parade. A la pause, Benedetto a remplacé Rongier et le jeu des marseillais a été bien plus intéressant. Henrique a eu des occasion et de l’espace mais n’a pas fait les bons choix dans le dernier geste. Kamara est monté en puissance, le milieu de terrain olympien a servi Gerson dans la surface, l’ancien joueur de Flamengo a totalement maitrisé son piqué pour ouvrir le score du score.

Gerson en maitrise, Konrad et Under incisif et provocateurs…

Après ce but, c’est la recrue Ünder qui a fait son entrée à la place de Dieng. L’international turc a été incisif dans ses dribbles, ses prises de balles. Il a même trouvé la barre d’une magnifique frappe. L’OM s’est fait prendre en contre, l’ancien Lillois Rodelin a parfaitement terminé l’action pour les suisses. Mais l’OM s’est vite relancé, et De la Fuente, qui avait remplacé Henrique, a animé cette fin de rencontre. L’américain a profité d’une erreur de relance pour s’infiltrer, crocheter et servir Benedetto pour le 2-1. Le duo a récidivé un peu plus tard, Konrad a fixé la défense, avant de déborder sur son côté gauche pour centrer et trouver l’argentin qui d’un tacle s’est offert un doublé synonyme de 3-1. Une seconde période agréable, devant un public déjà chaud et des recrues convaincante lors de ce match amical…