OM : 3 absents et un nouveau face à Toulouse !

Avant le déplacement à Toulouse pour le match TFC – OM samedi soir, Roberto De Zerbi était en conférence de presse au centre RLD ce vendredi. Le coach a évqoué l’état de son groupe, il devra se passer de plusieurs éléments.

Roberto De Zerbi va devoir se passer de Léo Balerdi blessé, mais aussi d’Ismael Koné et de Bilal Nadir tous les deux en phase de reprise. Maupay sera présent dans le groupe et Cornelius remplacera Balerdi dans le onze. « Cornelius jouera dans cette position ,il a les qualités pour remplacer Léo. Balerdi est un joueur très important pour nous, évidemment c’est une absence importante mais je ne parlerai pas souvent des absents car j’aime pas me trouver des excuses. (…) Balerdi est un joueur important pour nous, avec ou sans le ballon. C’est une absence importante mais je ne parle pas de ça. Je ne veux pas qu’on me trouve des excuses. On a des joueurs à disposition, et ils sont suffisamment forts pour obtenir un résultat à Toulouse. Cornelius le remplacera dans le onze. »

Balerdi forfait tout comme Koné, Maupay première !

