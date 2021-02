OM : 4 absents mais 3 minots dans le groupe marseillais pour Auxerre !

L’Olympique de Marseille va affronter l’AJ Auxerre ce mercredi en 32e de finale de Coupe de France. Nasser Larguet doit encore faire sans Jordan Amavi, Arek Milik, Alvaro et Dimitri Payet.

L’OM se déplace à Auxerre et jouera à 14h45 ce mercredi. Pour cette rencontre, Nasser Larguet doit faire sans Payet (suspendu), Milik (cuisse), Amavi (mollet) et Alvaro (genou). Par contre, le coach olympien a pour la première fois convoqué Olivier Ntcham qui a terminé sa quarantaine. A noter la présence des jeunes Souaré, Rocchia et Dieng…

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Rocchia, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham

Attaquants :

Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng