OM : 4 choix forts de De Zerbi face au PSG ?

Le match convaincant de l’OM contre Montpellier, dimanche soir, a renforcé les certitudes de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Avec un effectif élargi cette saison, malgré quelques blessures, le coach italien doit désormais prendre des décisions clés en vue du choc face au PSG.

Kondogbia au poste de défenseur face au PSG ?

Pour cet OM vs PSG, la première question qui se pose est de savoir qui accompagnera Balerdi en défense : Geoffrey Kondogbia ou Cornelius ? Kondogbia, qui était absent pour célébrer la naissance de son enfant, pourrait être repositionné en défense selon RMC, une option qui avait fonctionné lors du match contre Lyon. Cela permettrait également à Adrien Rabiot de prendre une place au milieu de terrain, renforçant ainsi l’équipe.

Changements de latéraux pour De Zerbi

Le retour de Quentin Merlin à l’entraînement après sa blessure à la cuisse est une bonne nouvelle. L’ancien Nantais, dont l’absence a pesé sur l’équipe, ne devrait pas retrouver un poste de titulaire après un long mois et demi d’inactivité, le pari semble trop risqué.

De Zerbi doit choisir entre Ulisses Garcia, qui a été titulaire lors des deux derniers matchs, et Lilian Brassier, dont l’entraînement a été limité. Le flanc droit parisien, renforcé par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, représentera un vrai défi pour Brassier, qui a un profil plus défensif. Murillo devrait faire son retour côté droit après l’intérim de Lirola dimanche dernier.

Duel entre Rowe et Henrique

En attaque, la compétition pour le poste d’ailier gauche s’intensifie entre Jonathan Rowe et Luis Henrique. Rowe a su se montrer décisif, notamment avec un but à Lyon et une passe décisive contre Angers, ce qui lui a valu une titularisation à Montpellier. Sa performance solide en fait un candidat sérieux.

De son côté, Luis Henrique, avec quatre buts cette saison en Ligue 1 et une réalisation contre Montpellier, demeure un joueur de confiance pour De Zerbi, séduisant le staff avec son efficacité et son aisance technique. Le Brésilien peut présenté l’avantage de proposer une plus grande rigueur tactique pour le début du match…

Elye Wahi, le choix de l’attaque

En pointe de l’attaque, Elye Wahi semble avoir pris l’avantage sur Neal Maupay grâce à sa belle prestation contre Montpellier, où il a marqué et délivré une passe décisive. Son attitude combative et sa volonté ont séduit l’équipe technique. Maupay, bien que capable d’un impact important, pourrait commencer sur le banc.

Le onzr de l’OM pourrait ressemble à ça face au PSG dimanche :

Rulli

Murillo Balerdi Kondogbia Brassier

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

En résumé, alors que l’OM se prépare pour ce match crucial contre le PSG, les choix tactiques de De Zerbi seront décisifs pour la performance de l’équipe.