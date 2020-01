OM : 4 joueurs suspendus, 3 autres sous la menace !

Depuis le début de la saison, l’OM est l’équipe de Ligue 1 qui prend le plus de cartons jaunes. Forcément, les suspensions s’enchainent pour les joueurs d’André Villas-Boas…

Ce samedi face à Angers, le coach olympien devra encore se passer de 3 habituels titulaires. En effet, Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara seront suspendus pour ce match de la 21e journée de Ligue pour accumulation de 3 cartons jaunes en 10 matches. Ca sera aussi le cas pour Morgan Sanson, vraisemblablement face à Strasbourg en 8e de finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Et cela pourrait encore continuer…

Alvaro, Caleta-Car et Strootman en danger !

Car trois autres joueurs de l’effectif sont susceptibles d’être suspendus s’ils reçoivent un carton jaune face à Angers ce weekend. Duje Caleta-Car, Alvaro et Kevin Strootman ont déjà reçu deux cartons jaunes et devront donc maitriser leurs interventions lors de ce match. Pas forcément le plus évident pour un milieu défensif et deux défenseurs…