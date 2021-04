OM : 4 retours à l’entraînement mais toujours un gros absent…

Entraînement ce jeudi matin à la Commanderie ! Présent sur place, Karim Attab affirme que tous les joueurs sont de retour, à l’exception de Jordan Amavi.

Ce jeudi avant la conférence de presse, les journalistes ont pu assister à un l’entraînement de l’Olympique de Marseille. Karim Attab, journaliste pour Maritima a publié sur son compte Twitter la liste des retours de blessés !

RONGIER DE RETOUR, AMAVI TOUJOURS ABSENT

Sakai qui était absent face à Montpellier est de retour. Même chose pour Nagatomo et Pelé. Rongier fait également partie des joueurs à l’entraînement ce jeudi. Malheureusement, toujours pas de Jordan Amavi qui semble toujours touché.

A LIRE : Mercato OM : Une piste prestigieuse se confirme pour Amavi ?

#OMFCL entraînement ce matin à la Commanderie avec les présences de Sakai, Nagatomo et de Rongier. Pelé est également présent. Toujours pas de Jordan Amavi. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/qXugAv6hiO — Karim Attab (@karimattab1) April 15, 2021

POURQUOI LA BLESSURE DE RONGIER A DURÉ SI LONGTEMPS

« Il y a eu un enchaînement de choses négatives pour moi. J’ai trainé une blessure au tendon d’achille pendant plusieurs semaines. J’ai joué dessus et j’en ai payé les conséquences après, parce que la douleur n’était plus supportable. Ca datait de décembre dernier, ce qui veut dire que j’ai joué pendant deux mois avec. Comme j’ai forcé dessus, la cicatrisation était plus longue. Quand j’ai repris je me sentais bien, malheureusement je me suis refais mal à une cuisse. C’est pour ça que mon absence s’est prolongée. Pourtant, je fais tout pour revenir, je suis très sérieux dans ma rééducation » Valentin Rongier – Source : Maritima (09/04/21)