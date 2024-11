OM : 5 absents dans le groupe face à Auxerre !

Pour le match contre Auxerre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs, avec le retour d’Ulisses Garcia. Cependant, l’OM devra se passer de Derek Cornelius, Amine Harit, ainsi que des absents de longue date Blanco, Carboni et Moumbagna.

Pour affronter Auxerre, Roberto De Zerbi a retenu un groupe de vingt-deux joueurs. Parmi les nouveautés, on note le retour d’Ulisses Garcia, qui avait été éloigné des terrains suite à une blessure. Cependant, l’OM devra se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre, dans le but de prolonger son succès face à Nantes (2-1) obtenu le week-end dernier. Derek Cornelius, sorti blessé contre les Canaris (lésion du cartilage costal), ne fait pas partie de la liste, tout comme les absents de longue date Ruben Blanco, Valentin Carboni et Faris Moumbagna. Amine Harit (mollet gauche) est lui aussi absent !

Cornelius et Harit forfaits