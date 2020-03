OM : « 5 ou 6 jeunes peuvent taper à la porte des pros »

Dans les colonnes de La Provence le directeur du centre de formation de l’OM, Nasser Larguet, a confié que plusieurs jeunes joueurs étaient proches l’équipe première pour les mois à venir.

La formation est l’un des axes majeurs de développement du côté de l’OM. Interrogé par le quotidien sportif La Provence, Nasser Larguet, responsable du centre de formation de l’Olympique de Marseille, a expliqué que plusieurs éléments pouvaient prétendre à intégrer le groupe professionnel prochainement :

Des joueurs ont démontré qu’ils avaient du potentiel — Larguet

« On ne veut pas faire du nombre pour faire du nombre. D’abord, parce que je ne veux pas vendre du rêve aux joueurs ; ensuite, parce qu’il faut avoir une crédibilité vis-à-vis de l’équipe professionnelle. Je ne peux pas envoyer un jeune qui sera un joueur de complément. J’ai envie d’envoyer ceux qui seront capables de titiller les joueurs en place dans les 3 à 6 mois »(…) « Aucun nom n’est arrêté définitivement. Par respect pour les joueurs, on va se positionner à la fin du mois de mars. Des joueurs ont démontré qu’ils avaient du potentiel, mais ils devront le confirmer jusqu’en juin. (…) S’ils s’en donnent les moyens, il y a facilement entre 5 et 6 jeunes qui peuvent taper à la porte des pros. » Nasser Larguet – Source: La Provence