DFM, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce jeudi à 17h30. Benjamin Courmes était accompagné par Rayane Benmokrane, David et Titi c’est toi le boss ! Au programme de cette émission : 50M€ POUR GUENDOUZI? Longoria répond sur le MERCATO… MALINOVSKYI titulaire vs LORIENT?

DFM SUR Youtube