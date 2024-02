OM : 6 absents et 5 jeunes dans le groupe de l’OM

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit le FC Metz ce soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Gennaro Gattuso doit encore se passer de plusieurs éléments et a convoqué plusieurs jeunes dans le groupe pour ce match.

Les milieux de terrain Veretout, Kondogbia, Rongier et Gueye sont blessés. Mbemba ne va pas encore rentrer de la CAN, Murillo est lui aussi encore blessé. Par contre, les jeunes Simon, Jousselin, Tika, Soglo et Sidi Ali sont dans le groupe.