OM : « A force de demander trop de contrôle, Sampaoli nous mis dans la faiblesse… »

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce lundi. Notre journaliste Mourad Aerts explique ce qui a cassé la dynamique de jeu du début de saison. Pour lui Sampaoli a trop voulu sécurisé l’équipe qui a perdu sa faculté à prendre des risque et du coup son identité…

Pour notre journaliste, Sampaoli va devoir redonner de la confiance à ses joueurs pour qu’il retrouve de l’initiative offensive. A trop sécuriser son équipe, elle a perdu son identité…

Sampaoli est venu pour t’offrir autre chose, un autre football — Mourad

« Tu as un mec qui est venu pour t’offrir autre chose, un autre football. un mec qui nous a dit moi je pense plus aux cages adverses qu’à mes propres cages. Mais à Galatasaray il aligne 4 milieux de terrain, Guendouzi, Kamara, Gerson, Geueye et une défense Peres, Caleta-Car, Saliba et Lirola! Tu penses plus aux cages adverses quand tu alignes ces deux lignes ? En mettant Gueye pour bloquer le couloir gauche ? C’est là ou je commence à avoir un problème avec ce qui se passe à l’OM, je comprend la perte de confiance mais par contre je ne comprend pas que Gerson a de multiples occasions de jouer vers l’avant mais il fait un tourniquet sur lui-même. Depuis plusieurs semaines, on s’est trop sécurisé, on a sécurisé toutes les passes, les frappes, les tentatives. Il n’y a plus de prise de risque, c’est devenu une équipe neutre anesthésiante. On a fini par perdre confiance et par faire des match nul. A force de demander trop de contrôle, Sampaoli nous mis dans la faiblesse… » Mourad Aerts – source : FCMarseille (29/11/2021)

Dans l’extrait ci-dessous Nicolas Usai (ancien entraîneur de Marseille Consolat et du FC Sedan) décrypte notamment le rôle très important du gardien de but dans le système tactique mis en place par le technicien argentin de l’OM Jorge Sampaoli.

