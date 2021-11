OM: A Lyon, on craint les supporters marseillais…

Le 21 novembre prochain, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Un match au sommet où les supporters marseillais seront interdits de déplacement suite aux incidents à Angers. Malgré tout, le directeur du Groupama Stadium craint une venue massive des suiveurs olympiens…

Lyon-OM, c’est dans moins de 10 jours, le 21 novembre prochain. Une rencontre attendue, puisque 50 000 billets ont déjà été vendus pour la venue des joueurs de Jorge Sampaoli au Groupama Stadium. Un match qui aura lieu sans supporters marseillais, en effet depuis les incidents à Angers, ces derniers sont interdits de déplacement jusqu’à la fin de l’année civile. Malgré tout, étant le club le plus populaire de France, des fans de l‘OM pourraient garnir l’enceinte de Jean-Michel Aulas, selon Xavier Pierrot, directeur du Groupama Stadium.

Les supporters marseillais sont moins discret que les Lyonnais et Stéphanois

« On ne croit pas à un afflux massif et organisé, mais plus à une multitude de cas individuels qui pourraient se présenter. Si la personne vient avec un maillot ou une écharpe, nous pourrons lui interdire l’accès. Mais si elle rentre incognito dans le stade, qu’elle se lève si l’OM marque un but, comment faire pour éviter des débordements ? Les supporters marseillais sont moins discrets que les Lyonnais ou les Stéphanois. Mais ça se passe très bien avec l’OM. Nous avons des discussions avec la police, pour des arrêtés préfectoraux, mais aussi pour mettre les moyens de police autour du stade afin de gérer la problématique de supporters marseillais. Éviter les incidents de 2017 contre Besiktas ? Ce n’est pas du tout comparable. Nous ne sommes ni sur les mêmes volumes ni sur le même état d’esprit des Marseillais. » Xavier Pierrot— Source: Le Progrès (12/11/21)

