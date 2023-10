OM : « À Marseille ou ailleurs, cela nuit à l’image du football »

Cet évènement lors de la préparation de la rencontre entre l’OM et l’OL a fait le tour du pays et du monde… Didier Deschamps regrette cet acte et apporte son soutien à Fabio Grosso.

Ce dimanche le match entre l’OM et Lyon devait être une belle fête où les Marseillais semblaient partir comme favoris face à des Lyonnais en difficulté sportivement. Seulement, des personnes sur la voie public en ont décidé autrement en caillassant le bus lyonnais et blessant Fabio Grosso.

Forcément, ces images ont fait le tour de la France et de l’Europe. Didier Deschamps qui était présent à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d’Or s’est exprimé à ce sujet au micro de la Chaîne L’Equipe. « C’est horrible de voir de telles images. On n’a pas envie de les revoir, affirme le sélectionneur de l’Equipe de France. Malheureusement c’est arrivé. J’ai une grosse pensée pour Fabio (Grosso) et son adjoint qui ont été blessés. On va parler du foot à travers ça. Avoir le maximum de sécurité ce n’est pas évident et quand cela arrive à Marseille ou ailleurs, cela nuit à l’image du football. »

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2023

La demande un peu particulière de Dugarry aux supporters marseillais

« On a eu des dizaines de débats sur les supporters depuis que je travaille à RMC. Le problème des supporters, c’est que quand ils sont dans l’excitation, ils sont incapables de se gérer. Si ces supporters sont l’âme du club, c’est à eux de balancer ceux qui l’ont fait, car ils savent ! Chaque fois qu’il y a des embrouilles, les supporters savent qui c’est ! S’ils veulent faire le ménage dans leurs tribunes, qu’ils les balancent ! », a dit Christophe Dugarry au micro de RMC ce lundi soir.